Производитель оперативной памяти назвал лучшее время для покупки SSD

В Kingston призвали не ждать снижения цен на SSD и модули памяти

Цены на чипы для оперативной памяти и твердотельных накопителей продолжат расти как минимум до конца 2026 года. Об этом заявил менеджер компании Kingston по продажам SSD для центров обработки данных Кэмерон Крэндалл в интервью YouTube‑каналу The Full Nerd Network.

По его словам, стоимость NAND‑памяти с начала 2025 года выросла на 246%, причём около 70% этого роста пришлось на последние два месяца.

«За 29 лет работы в компании я не видел такой динамики», — отметил он. Представитель Kingston рекомендовал не откладывать обновление оборудования, поскольку каждая следующая покупка в ближайшие месяцы, по его словам, будет обходиться дороже.

Крэндалл также прокомментировал уход отдельных производителей, включая Micron, из потребительского сегмента. Он заявил, что Kingston вместе с другими поставщиками сможет компенсировать нехватку продукции, но предпосылок для снижения стоимости оперативной памяти и SSD в ближайшее время нет.

Такая тенденция, в первую очередь, связана с массовой закупкой корпорациями накопителей для дата-центров, работающих на нужды ИИ. Ранее Samsung заявила об увеличении цены на оперативную память для ноутбуков и смартфонов в два раза.