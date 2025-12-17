Terminator: Survivors перенесли на неопределенный срок

Nacon перенесла релиз Terminator: Survivors на неопределенный срок и отказалась от идеи выпускать игру в раннем доступе. Проект заявлен для PC, PS5 и Xbox Series.

© кадр из игры

Ранее сообщалось, что Terminator: Survivors дебютирует в Early Access до конца 2025 года. Но в итоге Nacon посчитала, что выдать «отполированный» продукт будет лучше.

Еще разработчики решили отказаться от кооперативного мультиплеера в игре. Теперь это одиночная «выживалка» в открытом мире после Судного дня.