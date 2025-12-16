Россияне раньше иностранцев получили доступ к PIONER

Российский шутер PIONER стал доступен для пользователей ПК в Steam после небольшой задержки. Ранее проект вышел в отечественном сервисе «Игры Ростелеком», а теперь получил релиз и на международной платформе, сообщает iXBT.games.

© Газета.Ru

О полноценном выходе игры и задержке в Steam разработчики сообщили в официальном сообществе во «ВКонтакте». Точные причины опоздания релиза не уточняются.

После запуска в Steam в сервисе начали появляться первые отзывы пользователей. Часть из них носит ироничный характер, в том числе с отсылками к мемам, однако есть и более развернутые оценки. Так, некоторые игроки сравнивают PIONER с Fallout 76 и Stalcraft, отмечая, что при наличии технических недочетов и багов проект может заинтересовать поклонников MMO-шутеров с открытым миром.

Одновременно с этим на форумах сообщается о технических проблемах. По словам пользователей, у части аудитории возникают сложности со входом в игру — клиент зависает на экране авторизации. Разработчики рекомендуют в таких случаях перезапускать PIONER.

Кроме того, игроки сообщают о срабатывании антивирусного программного обеспечения на лаунчер проекта, который в отдельных случаях определяется как потенциально фишинговый. Разработчики ситуацию публично пока не прокомментировали.