Российский MMO-шутер Pioner вышел в раннем доступе

16 декабря состоялся релиз шутера Pioner. Проект поступил в продажу в раннем доступе на ПК в Steam — в России и Беларуси игра доступна эксклюзивно в магазине «Игры Ростелеком».

© Чемпионат.com

Pioner — шутер в сеттинге постапокалиптического СССР, действие которого разворачивается на изолированном техногенной аномалией острове Тартар. В игре есть полноценная сюжетная кампания и открытый мир, поделённый на несколько регионов: в одних появится контент для соло-прохождения, в других — для кооператива.

Авторы делают ставку на большой открытый мир площадью более 50 кв. км с богатым сюжетом и большим упором на погружение в виртуальный мир. Cейчас в проекте доступны примерно 100 часов геймплея, а сам шутер пробудет в раннем доступе примерно год.