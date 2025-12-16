Состав BC.Game по CS 2 лишился еще одного игрока

Состав BC.Game по CS 2 лишился ещё одного игрока

Киберспортивная организация BC.Game Esports сообщила, что посадила Александра CacaNito Кьюлукоски на скамейку запасных.

Сегодня мы объявляем о переводе CacaNito на скамейку запасных. Александр с нами с самого начала, и мы благодарим его за преданность делу и профессионализм. Желаем ему всего наилучшего и надеемся увидеть его снова на сервере в ближайшее время.

В этом месяце клуб также попрощался с тренером Лукой emi Вуковичем и Неманьей nexa Исаковичем. С чем связаны перестановки, неизвестно.

Состав BC.Game Esports сейчас следующий:

  • Александр s1mple Костылев;
  • Денис electroNic Шарипов;
  • Андреас aNdu Маасинг.