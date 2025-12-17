Опубликован список лучших видеоигр - претендентов на премию BAFTA

В Лондоне опубликован лонг-лист претендентов на премию за лучшую видеоигру BAFTA Games Awards 2025. Более чем 1700 членов BAFTA отобрали 64 игры в 17 категориях.

Председатель комиссии BAFTA по играм Тара Сондерс сказала по этому поводу: "Предварительные списки номинантов на премию BAFTA Games Awards предоставляют фантастическую возможность отметить креативность и мастерство, лежащие в основе новейших игр этого года. Они демонстрируют широкий спектр игр, которыми можно будет увлечься в эти праздничные рождественские дни, чествуют команды, стоящие за этими выдающимися проектами, и отмечают невероятное мастерство всей нашей игровой индустрии".

В феврале члены академии BAFTA будут голосовать за номинантов в категориях "Лучшая международная игра" и "Лучшая британская игра". Затем в игру вступят специализированные жюри, которые и проголосуют во всех остальных категориях.

В лонг-лист попали такие игры, как:

"Assassin's Creed: Тени",

Battlefield 6,

Donkey Kong Bananza,

"Индиана Джонс и великий круг",

Hollow Knight: Silksong (у нас - "Шелковая песня"),

Death Stranding 2: On The Beach,

Dispatch.

Многие из них претендуют и на премию за художественное решение, к ним добавились Kingdom Come: Deliverance II, "Призрак Ётей", "Светотень: Экспедиция 33", South of Midnight ("Сказки юга"), Sword of the Sea.

Академики назовут своих фаворитов также в номинациях "Лучший звук", "Лучшая музыка", "Степень увлекательности", "Семейные игры", "Лучшие исполнители главной роли и роли второго плана", "Технические достижения" и даже "Больше, чем развлечение".

Эта премия была учреждена в 2004 году для поддержки творческих поисков в области видеоигр. Список номинантов будет обнародован 12 марта 2026 года. Победителей объявят на церемонии вручения наград BAFTA Games Awards 17 апреля.