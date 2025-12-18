В Dota 2 саппорты стали получать меньше золота

Аналитик киберспортивной организации Tundra Esports degaz проанализировал экономические изменения в Dota 2 после выхода патча 7.40. По его расчётам, герои поддержки теперь будут получать существенно меньше ресурсов за участие в убийствах.

© Чемпионат.com

Общее количество золота за помощь в убийстве сократилось в среднем на 17%. Degaz подчеркнул, что особенно сильно это ударит по экономике саппортов на ранней стадии матча. Ближе к поздним этапам игры разница становится менее критичной.

Патч 7.40 вышел в ночь на 16 декабря. Он добавил в игру нового героя Largo, внёс масштабные правки в баланс персонажей и предметов, а также представил зимнюю сокровищницу Collector’s Cache.