Divinity: Original Sin 2 вышла на актуальном поколении консолей

Студия Larian без предварительных анонсов выпустила на актуальных консолях Sony, Microsoft и Nintendo свою игру Divinity: Original Sin 2 в Definitive-издании.

© Российская Газета

Владельцы копий на приставках прошлого поколения могут бесплатно скачать обновления для нативного запуска на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Switch 2.

В компании напомнили, что проект является одним из самых высокооцененных ролевых игр последних лет и духовным предшественником Baldur's Gate 3.

На прошедшей The Game Awards 2025 авторы представили новую игру в серии - Divinity.