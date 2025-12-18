Игра Divinity: Original Sin 2 вышла на актуальном поколении консолей
Студия Larian без предварительных анонсов выпустила на актуальных консолях Sony, Microsoft и Nintendo свою игру Divinity: Original Sin 2 в Definitive-издании.
Владельцы копий на приставках прошлого поколения могут бесплатно скачать обновления для нативного запуска на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Switch 2.
В компании напомнили, что проект является одним из самых высокооцененных ролевых игр последних лет и духовным предшественником Baldur's Gate 3.
На прошедшей The Game Awards 2025 авторы представили новую игру в серии - Divinity.