В Steam вышла Codex Mortis, код для которой написал ИИ

В Steam появилась игра Codex Mortis, полностью созданная с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщил ее автор, выступающий на Reddit под ником Crunchfest3, на разработку ушло около трех месяцев, в течение которых он использовал нейросеть Claude Code в свободное от основной работы время.

© Газета.Ru

Проект был изначально построен на архитектуре Entity Component System (ECS), а не на традиционном объектно-ориентированном программировании. Игра написана на TypeScript с применением библиотеки PIXI.js для рендеринга и фреймворка bitECS, а для выпуска десктопной версии использовался Electron.

По сюжету игрок выступает в роли некроманта. Как указано в описании на Steam, с помощью ИИ были сгенерированы не только код, но и все тексты, художественные материалы, звуки и музыка. Разработчик отметил, что наибольшие сложности вызвали поддержание единого визуального стиля и интеграция функций Steam в собственный «движок». Анимация персонажей была реализована через шейдеры, а не стандартную покадровую графику.

Сообщество отреагировало на проект неоднозначно. Часть пользователей увидела в таком подходе возможность для начинающих разработчиков реализовывать свои идеи без глубоких технических знаний. Другие раскритиковали игру за отсутствие творческого своеобразия и целостности.

Проект уже доступен в магазине Steam.

Ранее были названы худшие видеоигры 2025 года.