Что известно о продолжении Knights of the Old Republic

Поклонники Knights of the Old Republic ликуют — спустя всего 21 год серия получит неофициальное продолжение. Star Wars: Fate of the Old Republic разрабатывается под руководством создателя оригинальной KOTOR, Кейси Хадсона, который намерен возродить франшизу с большими амбициями. Портал PC Gamer рассказал, что известно об игре на данный момент.

© Arcanaut Studios

Дата релиза игры

У Fate of the Old Republic нет даты или примерно окна релиза. Как отметил Кейси Хадсон, проект находится на ранней стадии разработки, и авторам предстоит решить еще много проблем. В то же время Хадсон шутил, что игру не придется ждать до 2030-го — вероятно, рассчитывать стоит на 2027-2028 год.

Сюжет и сеттинг игры

О сюжете Fate of the Old Republic тоже известно немногое, но из интервью с Хадсоном и трейлера игры можно извлечь некоторые детали.

Игра будет ролевым боевиком. То есть, вероятно, она будет больше похожа на Mass Effect, чем на Knights of the Old Republic.

Fate of the Old Republic не является прямым продолжением предыдущей саги. Можно не слишком надеяться на встречу со старыми знакомыми персонажами.

Протагонист владеет Силой, и решения игрока склонят его либо на светлую, либо темную сторону.

События игры разворачиваются в конце эпохи Старой республики.

Два возможных компаньона — дроид и представитель расы кварренов.

В сюжете, скорее всего, как-то замешана цивилизация-предтеча.

Механики и геймплей

По интервью с Кейси Хадсоном можно сделать вывод, что Fate of the Old Republic позиционируется как духовная наследница оригинальных Knights of the Old Republic — Хадсон работал над первой игрой из двух. По его словам, Fate of the Old Republic предоставляет возможность реализовать во всех смыслах современную игру по мотивам «Звездных войн», сочетая свободу выбора игрока и иммерсивность, лежавшие в центре KOTOR.

По словам Хадсона, он и Arcanaut Studios, в составе которой он будет работать директором проекта, хотят сделать игру, которая понравится им самим. А именно, эмоциональное, кинематографическое приключение, которым движет свобода действий, глубина сюжета и иммерсивное построение мира.

Таким образом, поклонники KOTOR могут ждать чего-то очень похожего, но, возможно, с долей влияния Mass Effect — Хадсон занимался и этой серией.