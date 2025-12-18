Stray228 оценил нового героя Largo в Dota 2

Популярный стример и контент-мейкер Олег Stray228 Бочаров поделился мнением о новом герое Largo, который появился в Dota 2 с выходом патча 7.40.

© Чемпионат.com

По словам Бочарова, Largo не относится к категории классических «тащеров», способных выиграть матч в одиночку. Стример сравнил новичка со Spirit Breaker, подчеркнув его роль в спасении и поддержке союзников во время сражений. Stray228 также предположил оптимальную сборку предметов для игры на сложной или центральной линии: Radiance, Black King Bar, Blade Mail и Aghanim’s Scepter.