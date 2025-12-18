Для Wreckfest 2 вышло крупное обновление

Гоночная игра Wreckfest 2 обзавелась масштабным апдейтом, пятым по счету.

Основные нововведения авторы обозначили в свежем трейлере.

Среди наиболее заметных - челленджи, новый многопользовательский режим на 100 участников, два новых авто и две новые трассы.

Разработкой занимается студия Bugbear, ранее наиболее известна по серии игр FlatOut, издателем выступает компания THQ Nordic.

Проект на данном этапе пребывает в состоянии раннего доступа.

В российском сегменте Steam за Wreckfest 2 на момент написания данной заметки просят 1232 руб.