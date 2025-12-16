Вышел трейлер Control Resonant на русском языке

На церемонии The Game Awards 2025 состоялся анонс игры Control Resonant, которая расширит вселенную Remedy Entertainment.

© Российская Газета

Коллектив GamesVoice, занимающийся профессиональной локализацией компьютерных игр, перевел дебютный ролик проекта на русский язык.

Видео озвучено голосами Николая Быстрова и Татьяны Абрамовой, которых аудитория может знать по оригинальной игре 2019 года.

Resonant разрабатывается как ролевой экшен, в котором авторы стараются "сохранить ключевые принципы повествования и зрелищности" из первой игры, одновременно увеличивая свободу действий игрока. Протагонистом на этот раз выступает Дилан Фейден - брат главной героини первой части.

Релиз запланирован на 2026 год на ПК и консолях.