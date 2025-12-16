Вышел трейлер Control Resonant на русском языке

Вышел трейлер игры Control Resonant на русском языке
На церемонии The Game Awards 2025 состоялся анонс игры Control Resonant, которая расширит вселенную Remedy Entertainment.
Коллектив GamesVoice, занимающийся профессиональной локализацией компьютерных игр, перевел дебютный ролик проекта на русский язык.
Видео озвучено голосами Николая Быстрова и Татьяны Абрамовой, которых аудитория может знать по оригинальной игре 2019 года.
Resonant разрабатывается как ролевой экшен, в котором авторы стараются "сохранить ключевые принципы повествования и зрелищности" из первой игры, одновременно увеличивая свободу действий игрока. Протагонистом на этот раз выступает Дилан Фейден - брат главной героини первой части.
Релиз запланирован на 2026 год на ПК и консолях.