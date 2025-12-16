В PS Plus добавили Assassin’s Creed Mirage, Wo Long, Skate Story и еще шесть игр

В PS Plus добавили Assassin’s Creed Mirage, Wo Long, Skate Story и ещё шесть игр

Сегодня Sony пополнила каталог PS Plus Extra и Deluxe сразу девятью новыми играми. В сервис включили Assassin’s Creed Mirage, Wo Long, Skate Story, LEGO Horizon Adventures, Granblue Fantasy: Relink и другое.

Новые игры в PS Plus Extra в декабре 2025 года

  • Assassin’s Creed Mirage
  • Wo Long: Fallen Dynasty
  • Skate Story
  • Granblue Fantasy: Relink
  • Planet Coaster 2
  • Cat Quest 3
  • LEGO Horizon Adventures
  • Paw Patrol: Grand Prix
  • Paw Patrol World.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в декабре 2025 года

  • Soul Calibur 3.

Следующее пополнение линейки ожидается в середине января 2026-го, а в конце декабря объявят пополнение тарифа PS Plus Essential на январь.