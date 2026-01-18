Как правильно проверять новые наушники?

Покупка наушников — дело хитрое. Даже изучив много информации заранее, никогда нельзя быть уверенным, что в реальности новенькие наушники не вызовут никаких нареканий. Портал makeuseof.com рассказал, что стоит проверить первым делом, купив новые наушники.

© Unsplash

Проверьте, удобно ли наушники сидят на голове

Надев новую пару наушников, не дайте первичному ощущению комфорта себя обмануть. Не поленитесь настроить дужку под себя и проверьте, что амбушюры плотно прилегают к вашей голове. В идеале, не снимайте их достаточно долго — дольше, чем вы не снимали бы их в реальности.

Если речь о наушниках-капельках, попробуйте все размеры наконечников и убедитесь, что вы поставили подходящие. Проведите встроенный тест звукоизоляции через смартфон; как и в случае амбушюрных наушников, капельки должны идеально прилегать к ушному каналу, и они не должны причинять дискомфорт при длительном ношении.

Протестируйте микрофон

Рано или поздно вам наверняка придется сделать звонок с надетыми наушниками. Если вы выбираете новую пару для домашнего компьютера, то виртуальные совещания и конференции могут быть регулярным явлением. Поэтому есть смысл проверить качество и работоспособность микрофона. Попробуйте записать свой голос и послушайте, как он звучит: так вы получите представление о том, как его будут слышать собеседники. А потом попробуйте позвонить кому-нибудь и опросите собеседника о качестве звука.

Разрядите батарею

Перед покупкой наушников вы наверняка проверяли информацию о времени их автономной работы. Но о чем многие не знают, так это о том, что производители обычно проверяют автономность наушников в очень специфических условиях — и потом используют полученные цифры для маркетинга. Они могут отличаться от реальных для большинства пользователей.

Другими словами, если вы не будете осторожны, то в итоге можете заплатить деньги за товар, который работает без подзарядки куда меньше, чем заявлено. Проверьте, на сколько хватает батареи: попользуйтесь наушниками на разной громкости, в разных режимах шумоподавления. Если вы не хотите тратить неделю на подобный тест, то просто зафиксируйте, сколько процентов заряда наушники расходуют за час.

Проверьте шумоподавление

Изоляция звука — залог погружения в музыку. Если вы не пользуетесь наушниками с открытыми амбушюрами, то ваша новенькая пара использует какую-то пассивную форму звукоизоляции. Она предотвращает утечку звука и изолирует внешние шумы, плотно прилегая к голове или ушному каналу. Наушники. Поддерживающие активное шумоподавление, также используют специальную прошивку, чтобы проигрывать частоты, отменяющие внешние шумы.

Если вам важен эффект погружения и качество звукоизоляции, обязательно проверьте, хорошо ли работает активное шумоподавление. Например, наденьте наушник в каком-нибудь шумном месте, и посмотрите, надежно ли они изолируют внешние шумы. Также не забудьте протестировать режим прозрачности: сможете ли вы при необходимости отвлекаться на внешний мир, или придется каждый раз снимать наушники, чтобы ответить на вопрос случайного прохожего?

Убедитесь, что вас устраивает качество звука

Чаще всего, люди покупают наушники, чтобы слушать музыку, поэтому качество звука — самый важный фактор. Даже если вы знаете, что делает звук «хорошим» или «плохим», его качество — субъективный момент. Подыщите библиотеку звуковых сэмплов и посмотрите, как ваши наушники справляются с ними. Ну и, конечно же, послушайте ваши любимые треки, альбомы или подкасты. Не важно, что о ваших новых наушниках думают эксперты — важно, нравится ли вам, как они звучат.