Кто такая стримерша «Бабушка Ольга» и откуда она

77 – летняя россиянка Ольга Ивановна прославилась на весь мир благодаря любви к виртуальным играм. Осенью пенсионерка была номинирована на престижную международную премию NNYS Awards в категории «Лучший игровой момент года». А в декабре она победила в номинации «Легенда Twitch» на премии Stream Legends Awards of the Year. О «бабушке Ольге» написали многие федеральные СМИ, называя ее нижегородкой. При этом фамилию пенсионерки никто не упоминает. Редакция сайта pravda-nn.ru попыталась узнать подробности о стримерше и выяснили неожиданные подробности. Мы нашли страницу Ольги Ивановны на видеостриминговом сервисе, где она рассказывает о себе, а также пообщались с ней в социальных сетях. Оказалось, что звезда интернета — не нижегордка.

«СМИ ошиблись. Я живу на юге России», — рассказала редакции сайта pravda-nn.ru Ольга Ивановна.

Это информацию нам подтвердили и в министерстве социальной политики Нижегородской области.

Выяснилось, что Ольга Ивановна Страхова — жительница Краснодара. До выхода на пенсию она работала инженером-технологом по общественному питанию. Сейчас на её канале i_olga более 245 тысяч подписчиков на Twitch.

«Начала стримить в январе 2021 года, когда внук подарил мне сенсорный телефон, увидела, как играют, и тоже захотелось — на пенсии очень скучно», — вспоминает бабушка Ольга.

Запускать трансляцию её тоже научил внук. По словам Ольги Ивановны, поначалу было сложно, приходилось учиться, запоминать, но она справилась. Потом внук собрал ей компьютер, а стримеры и подписчики подарили дополнительные девайсы: например, известный стример и блогер Слава Бустер подарил ей наушники, клавиатуры, мышки и коврик.

Особую популярность бабушке Ольге принесла игра Counter-Strike в прямом эфире на платформе Twitch, где она в одиночку устранила всю вражескую команду — пятерых соперников. Пенсионенрка играет в самые различные видеоигры. Между стримами легенда интернета занимается обычными домашними делами, любит готовить.

Ольга Ивановна очень любит общаться в чате со своими подписчиками, ласково называет их «мои хорошие».