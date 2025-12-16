Dota 2 получила масштабное обновление

Компания Valve выпустила для своей игры Dota 2 крупный апдейт 7.40.

С обновлением в игре появился новый персонаж - антропоморфная лягушка-бард Ларго.

Новый герой рассчитан на ближний бой, он усиливает союзников своей музыкой и снимает с них негативные эффекты.

Разработчики кратко описывают его способности следующим образом: "Обладатель ловко бренчащих пальцев Ларго всегда готов одарить команду уроном, лечением или скоростью, а также слизнуть эффекты с союзников и врагов своим цепким языком".

Также с патчем различные баффы и дебаффы получили десятки других персонажей - их сильные и слабые стороны значительно перераспределились.

Кроме того, изменению подвергся и ландшафт карты, но правки в большей степени носят косметический характер - визуальные преображения получили, например, святыни мудрости сил света и тьмы.

С полным списком проделанной авторами работы можно ознакомиться в официальном патчноуте.