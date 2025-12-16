Популярный инсайдер раскрыл масштабы удорожания компьютерного «железа»

Инсайдер Anthony показал, насколько быстро дорожают комплектующие для ПК. Всего за два месяца его сборка прибавила в цене около $1400.

Самый показательный пример — оперативная память. Набор DDR5-6000 на 64 ГБ от Corsair, купленный за $244, теперь стоит $995. Рост — более 300%.

Видеокарты тоже не отстают. RTX 5090 от ZOTAC подорожала с $2299 до $3095, прибавив около 35%. SSD Samsung 9100 Pro на 2 ТБ вырос в цене умеренно — с $199 до $229, а процессор Ryzen 9 9950X3D почти не изменился в стоимости: плюс 4%.

Неожиданно сильно подорожали и системы охлаждения. СЖО Lian Li Hydroshift II-C 360TL за два месяца выросла в цене более чем на 40%.

По словам инсайдера, это только начало. Дефицит памяти, высокий спрос со стороны ИИ-индустрии и проблемы с поставками могут сделать сборку ПК еще дороже уже в ближайшие месяцы.