PC Gamer собрал подборку лучшего «железа» для игрового ПК на конец 2025 года

Редакция PC Gamer опубликовала большой список лучшего игрового «железа» по итогам 2025 года.

В него вошли устройства, которые прошли редакционные тесты и показали оптимальный баланс производительности, цены и актуальности на ближайший год.

Лучшим процессором для игр признали AMD Ryzen 7 9800X3D — он снова подтвердил лидерство линейки X3D по fps.

Видеокартой года стала Radeon RX 9070, которую назвали самым разумным выбором для большинства игроков: она сопоставима с более дорогими решениями NVIDIA, но заметно дешевле.

Среди мониторов эксперты выделили MSI MPG 321URX на базе QD-OLED с частотой 240 Гц, а лучшим игровым ноутбуком стал Razer Blade 16 (2025) — за редкое сочетание мощности и автономности.

В список также попали WD Black SN7100 как лучший SSD для игр, Arctic Liquid Freezer III в категории СЖО и корпус Havn HS 420.

По мнению PC Gamer, именно такая конфигурация станет оптимальной основой для игрового ПК в 2026 году.