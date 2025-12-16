В Dota 2 добавили зимнюю сокровищницу Collector's Cache

В Dota 2 добавили зимнюю сокровищницу Collector&#039;s Cache

Разработчики Dota 2 выпустили обновление 7.40, а вместе с ним представили новую сокровищницу Collector's Cache. Туда вошли 16 новых наборов на зимнюю тематику.

В Collector's Cache Winter 2025 в Dota 2 вошли:

  • Shadow Fiend — Lord of the Sundered Souls;
  • Primal Beast — Prehistoric Predator;
  • Broodmother — The White Widow;
  • Enigma — Angel of the Abyss;
  • Ringmaster — Harrow's Harvest;
  • Morphling — Fluid Frenzy
  • Silencer — Worship of the Whispered Wing
  • Centaur — Warrunner Cunning Counterfeit
  • Tiny — Stone Giant Stronghold.

Valve также представили нового героя Largo и обновление баланса — о них можно узнать в материалах ниже.