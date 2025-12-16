В отсутствии новостей о Half-Life 3 виноват ИИ

Согласно новым слухам, долгожданная Half-Life 3 может увидеть свет совсем скоро. Подкаст Insider Gaming Weekly сообщил, что третья часть культовой серии планируется к выпуску весной 2026 года в качестве стартового проекта для новой системы Valve — Steam Machine.

© Ferra.ru

Майк Стро, ведущий подкаста и старший редактор Insider Gaming, заявил, что, по информации его источников, игра действительно разрабатывается и должна выйти одновременно с мини-ПК Valve. Однако точные сроки анонса пока не определены.

Основной проблемой называется цена будущей “консоли”. Резкий рост стоимости компонентов, особенно оперативной памяти, заставил Valve “осторожнее” подойти к ценообразованию, что повлияло и на график анонса связанных с ней проектов.