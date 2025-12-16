За неделю ушли из жизни три актера озвучки, в том числе капитан Кварк из Ratchet & Clank

За последнюю неделю мир игр и анимации понёс тяжёлую утрату: ушли из жизни три известных актёра озвучки.

© Ferra.ru

Джефф Гарсия (50 лет), скончался 10 декабря. Его самым известным персонажем был Шин из мультсериала «Джимми Нейтрон». Он также участвовал в создании игр по мотивам этих проектов.

*Джим Уорд *(66 лет), ушёл из жизни в тот же день после многолетней борьбы с Альцгеймером. Он подарил свой голос капитану Кварку во франшизе Ratchet & Clank, а также персонажам из Ben 10 и Волшебные покровители.

Джули Мэйфилд (63 лет), скончалась 20 ноября, о чем стало известно лишь в эту пятницу. Поклонникам аниме она запомнилась по роли в английском дубляже «Ван Пис».

Студия Insomniac Games назвала вклад Джима Уорда во франшизу Ratchet & Clank «неоценимым». Агент Джули Мэйфилд охарактеризовал её как радостного человека. Сын Джеффа Гарсия отметил, что его отец «навсегда останется в памяти» благодарных зрителей.