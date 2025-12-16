Почти 3000 RGB-дронов выступили в качестве фигур на финале чемпионата мира по тетрису

В Дубае прошел, пожалуй, самый необычный финал чемпионата мира по тетрису.

© Ferra.ru

На этот раз игру развернули прямо в небе: за визуал отвечали 2800 RGB-дронов, которые в реальном времени формировали падающие тетрамино. Огромным «экраном» стала конструкция Dubai Frame высотой 150 метров.

Шоу организовала Red Bull Gaming. Перед финалом организаторы провели масштабный отбор: по их данным, в квалификациях сыграли более 7 млн партий, национальные этапы прошли в 60 странах.

В решающей стадии каждый из финалистов получил собственный «флот» дронов — по 1400 на игрока.

Победителем стал Фехми Аталар из Турции. В финальном заезде он набрал 168 566 очков за пять минут, более чем втрое опередив соперника из Перу. Сам Аталар назвал происходящее лучшим моментом за все годы игры в тетрис.

Организаторы заявили, что это была крупнейшая в истории интерактивная версия тетриса.