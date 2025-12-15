PlayStation выпустит механические часы к 30-летию бренда

В честь 30-летия игровой консоли PlayStation компания Sony совместно с брендом Anicorn представила эксклюзивные механические наручные часы. Модель выпущена ограниченной серией — всего 300 штук.

© Ferra.ru

Часы оснащены механизмом Miyota, который заводится от движения руки владельца. Дизайн вдохновлён оригинальной PS1. На циферблате размещены знаменитые символы с контроллера. Стрелки стилизованы под кнопки Start и Select с геймпада.

© Sony

Корпус выполнен в матово-сером цвете и имеет характерные для дизайна первой PlayStation грани. Ремешок изготовлен из резины, а на задней крышке, через которую виден механизм, использован узор, напоминающий вращающийся диск CD.

Часы продаются по цене 780 долларов. В комплект входит сертификат подлинности в виде стилизованной карты памяти PS1.