Что мы знаем о Divinity: новой игре разработчиков Baldur's Gate 3

Пожалуй, самым громким анонсом на прошедшей The Game Awards была Divinity — Larian Studios, прославившаяся на весь мир благодаря Baldur’s Gate, возвращается к сеттингу своих ранних игр. Издание PC Gamer рассказало, что известно о проекте на данный момент.

© Larian Studios

Дата релиза игры

У Divinity нет ни даты релиза, ни даже примерного года выхода. Однако о предыдущих проектах студии известно достаточно, чтобы сделать некоторые догадки.

В апреле 2025, примерно за 8 месяцев до анонса Divinity, руководитель Larian Свен Винке сказал, что студия «активно работает» над следующим проектом. Он также ответил на вопрос о пятилетнем плане студии, сказав, что он «надеется рассказать о нем в течение пяти лет».

Для контекста, ниже — таймлайн работы над Baldur’s Gate 3, чтобы проиллюстрировать, в каких временных рамках теоретически может работать Larian.

Лето 2017 . Larian передает дизайн-документ Baldur’s Gate 3 в Wizards of the Coast за месяц до релиза Divinity: Original Sin 2

. Larian передает дизайн-документ Baldur’s Gate 3 в Wizards of the Coast за месяц до релиза Divinity: Original Sin 2 Июнь 2019 . Larian публикует первый трейлер Baldur’s Gate 3

. Larian публикует первый трейлер Baldur’s Gate 3 Октябрь 2020 . Baldur’s Gate 3 выходит в ранний доступ

. Baldur’s Gate 3 выходит в ранний доступ Август 2023. Baldur’s Gate 3 выходит в полноценный релиз

Пока неизвестно, пойдут ли разработчики тем же путем и выпустят ли они Divinity в ранний доступ, но промежуток между первым трейлером и первым публичным релизом Baldur’s Gate 3 составил всего 16 месяцев. В то же время, Divinity — крупнейший проект за всю историю студии, поэтому не факт, что он уложится в те же рамки.

Сюжет игры

Divinity развернется в Ривеллоне — оригинальном сеттинге, который Larian создала еще для первых игр франшизы. Но непосредственно о событиях пока тяжело говорить. Мрачный, жестокий трейлер с публичным сожжением человека в антураже средневековой деревни, намекает на темное фэнтези. Помимо этого, в ролике появились представители многих рас, населяющих Ривеллон — от людей до эльфов, дворфов, ящеров и орков.

Хотя есть шанс, что Divinity вовсе не будет такой мрачной, как можно подумать по трейлеру. У Baldur’s Gate 3 тоже был жестокий анонсирующий трейлер, но, в целом, игра представляла собой вполне яркое, героическое фэнтези, пусть и с темными тонами. Larian всегда достаточно свободно распоряжается таймлайнами, постоянством событий между играми и даже географией сеттингов, поэтому ничего нельзя предугадать наперед. Divinity может оказаться перезагрузкой своей франшизы — или же отправной точкой для знакомства новой аудитории, которая знает студию по Baldur’s Gate 3.

Нужно ли играть в предыдущие Divinity

Larian утверждает, что нет, знать предыдущие Divinity не нужно. Новый проект будет самостоятельной игрой, хотя те, кто прошел Original Sin 1 и 2, извлекут из сюжета чуть больше.

Механики и геймплей Divinity

Larian пока что поделилась минимумом подробностей. Наверняка известно лишь то, что Divinity будет ролевой игрой, по масштабам превосходящей Baldur’s Gate 3. Никаких других деталей нет… Но, опять же, учитывая прошлую историю Larian, можно предположить, что Divinity: