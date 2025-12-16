Представлен яркий трейлер игры Arknights: Endfield

Компания GRYPHLINE представила яркий трейлер своей новой игры Arknights: Endfield — проект в жанре стратегической RPG выйдет 22 января 2026 года.

© Чемпионат.com

Специально для ролика группа OneRepublic сочинила и исполнила оригинальный трек Give Me Something.

Ранее количество предварительных регистраций в Arknights: Endfield превысило 30 млн по всему миру. Игра будет полностью бесплатной и доступна на ПК, PlayStation 5, а также на мобильных устройствах.

Действие Arknights: Endfield разворачивается во вселенной игры Arknights. Игровой процесс будет основан на исследованиях, стратегических боях в реальном времени и строительстве баз.