Американский прокурор подал иск против Roblox

Генеральный прокурор штата Флорида Джеймс Утмайер официально подал гражданский иск против платформы Roblox, обвинив компанию в том, что она вводит пользователей в заблуждение относительно своих систем безопасности и не защищает детей от сексуальных хищников. Как пишет Dexerto, заявление было сделано 11 декабря на фоне продолжающегося уголовного расследования деятельности компании.

В опубликованном в социальной сети X (Twitter) видео Утмайер заявил, что иск стал результатом анализа внутренних документов Roblox, предоставленных по уголовному запросу штата.

«Мы изучили информацию, затребованную по нашему запросу, и обнаружили недопустимые вещи. Roblox агрессивно привлекает маленьких детей, но не защищает их от сексуальных хищников», — сказал прокурор.

Ранее в этом году Флорида уже направила в компанию гражданские и уголовные запросы, требуя данные о модерации, системах безопасности и случаях противоправных действий на платформе. Roblox, насчитывающая миллионы пользователей младше 13 лет, отвергает обвинения в приоритете роста над безопасностью, указывая на новые инструменты модерации и обновления, внедренные в 2025 году.

Утмайер подчеркнул, что иск является дополнительным инструментом давления наряду с уголовным расследованием.

«Пока уголовное расследование продолжается, мы используем все средства, чтобы привлечь эту опасную платформу к ответственности. Roblox разрушила доверие родителей, и мое ведомство добьется, чтобы она ответила за это», — заявил он.

