Jimpphat может покинуть MOUZ в ближайшее трансферное окно CS 2

По информации инсайдера SPUNJ, Джими Jimpphat Сало может покинуть команду MOUZ уже в ближайшее трансферное окно. Молодой финн стал одним из ключевых элементов состава, и его возможный уход способен серьёзно изменить расстановку сил на про-сцене. Команды готовятся к новому сезону, закупая новых игроков и наигрывая обновлённые составы.

Jimpphat рассматривает новые варианты и не планирует оставаться в MOUZ на следующий сезон.

Если слух подтвердится, трансфер может стать одним из самых громких после мэйджора. Рынок открыт, ставки высоки, и каждый шаг игроков теперь влияет на будущую борьбу за трофеи.