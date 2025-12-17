Пошаговая система и ранний доступ: новые детали Divinity

Издание Bloomberg поделилось новыми деталями Divinity — следующей игры студии Larian, создателей Baldur's Gate 3. Журналисты пообщались со Свеном Винке, который рассказал больше подробностей о самой масштабной игре его команды.

© Чемпионат.com

Так, будущая Divinity вновь будет «пошаговой ролевой игрой нового поколения» со ставкой на диалоги, кинематографичность и нелинейность. Разработка игры стартовала в 2024 году, проект планируют выпустить быстрее Baldur's Gate 3, которую создавали примерно шесть лет. Для этого авторы наладили внутренние процессы, работая над заданиями параллельно, а не друг за другом.

Новая RPG также сначала окажется в раннем доступе Steam, однако это вряд ли произойдёт в 2026 году. В Larian отмечают, что уже пользуются ИИ-инструментами во время разработки, однако в конечной версии проекта окажется только рукотворный контент.