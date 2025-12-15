77-летняя Бабушка Ольга выиграла международную премию NNYS по CS 2

Бабушка Ольга выиграла международную премию NNYS в номинации «Лучший игровой момент года». 77-летняя российская стримерша Ольга официально стала лауреатом международной премии NNYS, забрав главную награду в номинации «Лучший игровой момент года» по Counter-Strike 2.

Победу ей принёс тот самый легендарный эйс на Dust II: позиция у «ямы» на «лонге», холодная голова, точные очереди из M4A1-S — и пятеро соперников повержены. Клип взорвал Reddit, разлетелся по соцсетям и в итоге оставил конкурентов без шансов в голосовании жюри и зрителей. Заслуженное первое место для уже полюбившейся нам Бабушки i_olga Ольги.