Samsung начала переговоры с AMD о производстве 2-нм процессоров

Согласно южнокорейской прессе, Samsung Electronics ведёт переговоры с AMD о сотрудничестве в области производства чипов по своей передовой 2-нанометровой технологии.

Предполагается, что Samsung может выпускать для AMD процессоры нового поколения, которые, как ожидается, будут использоваться в серверах для дата-центров EPYC Venice. В ближайшее время компании планируют провести пробное производство чипов.

Если сделка состоится, это станет важной победой для полупроводникового подразделения Samsung. Оно в первой половине этого года столкнулось с убытками.

Из-за неимоверно растущего спроса на производство основной конкурент Samsung — тайваньская TSMC — может быть перегружена заказами, пишут СМИ. Это в свою очередь уже увеличивает «привлекательность» Samsung в качестве альтернативного партнёра для крупных технологических компаний.