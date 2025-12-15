Названа дата релиза китайского слэшера Phantom Blade Zero

Пекинская инди-студия S-GAME Studio объявила, что релиз их грядущей игры Phantom Blade Zero состоится 9 сентября 2026 года.

Дата была обозначена в свежем трейлере, показанном в рамках The Game Awards 2025.

Авторы называют выбранный ими стиль "кунг-фу-панком" - смесью восточной культуры, стимпанка и киберпанка.

При этом создатели неоднократно высказывались, что их работа жанрово не будет относиться к соулслайкам, а больше тяготеет в сторону слэшеров.

Сюжетный синопсис обозначен следующим образом: "Воина Соула обвинили в смерти собственного господина. Его сердце разбито, а жизнь его должна оборваться через 66 дней. В одиночку спасаясь от бывших товарищей, которые теперь на него охотятся, он странствует по миру, где верность мимолетна и повсюду поджидает смерть - но он полон решимости обличить заговор тех, кто его подставил".

В Steam у проекта уже есть готовая страница, которую можно добавить в вишлист. В списке локализаций указан перевод на русский язык в виде субтитров.