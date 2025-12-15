Вышел расширенный трейлер российской игры "Киберслав: Затмение"

На фестивале "Comic Con Игромир" состоялся показ расширенного тизер-трейлера отечественной видеоигры "Киберслав: Затмение".

© Российская Газета

Производством занимаются "Плюс Студия" и компания Game Art Pioneers, представители которых провели презентацию на сцене и представили альфа-версию приключенческой RPG, доступную для гостей ивента.

Сюжет авторы описывают следующим образом: "Игра расширит мир альтернативной Древней Руси, созданный в сериале, где славянская мифология соседствует с киберпанком. Княжеский охотник за нечистью Киберслав попытается сорвать планы загадочного злодея, решившего украсть главную святыню города Китеж - Источник, благодаря которому созданы все высокотехнологичные импланты. Игрок отправится в путешествие по окрестным землям. По пути ему предстоит перебить полчища монстров, решая головоломки и выполняя поручения местных жителей".

Новый ролик демонстрирует элементы боевой системы, в частности особенности владения мечом и различные приемы - удары в прыжке и круговые повороты. Обещано, что в игре также появится спутник Арт и новые существа, которых не было в анимационном сериале.

В рамках мероприятия у нас получилось пообщаться с авторами, которые поделились эксклюзивными подробностями о разрабатываемом проекте.

Так, продюсер видеоигры Степан Горохов рассказал, что разработка ведется на движке Unreal Engine 5.4, состав команды в разное время в зависимости от текущих задач варьируется от 25 до 50 человек.

По вопросу о закладываемой продолжительности Горохов ответил: "Мы сейчас предполагаем, что это 10-12 часов. Это сингловое прохождение кампании. Если же говорить про стопроцентное закрытие, как многие на платину на консолях любят закрыть, то это порядка 25-30 часов".

Также продюсер рассказал о референсах, которые могут возникать при знакомстве с ранней версией игры: "На самом деле, многие из тех, кто пробует играть в демоверсию, отмечают то, что она очень похожа по основным механикам на God of War. Но мы, само собой, не пытаемся претендовать на такое сравнение, хотя, честно говоря, оно нам достаточно сильно льстит. В плане графики и вообще общего восприятия арт-концепта она сильно похожа на, допустим, Darksiders 2".

Выход игры "Киберслав: Затмение" планируется на ПК и консолях в течение 2027 года.