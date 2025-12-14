MindsEye от бывшего продюсера GTA стала худшей игрой 2025 года на Metacritic
Агрегатор Metacritic постепенно подводит итоги 2025 года. Администрация портала составила список из десяти видеоигр, получивших худшие оценки за последние 12 месяцев.
Так, худшей игрой года ожидаемо стала MindsEye от бывшего продюсера серии GTA Лесли Бензиса. Проект получил крайне низкие 28 баллов и стал одним из самых скандальных релизов за последние годы. На второй строчке оказалась Fire Emblem Shadows от Nintendo, а замкнул тройку экшен Blood of Mehran в духе «Принца Персии».
В десятку также вошли аркада по «Форсажу», игра по «Тамагочи» и другие проекты.
Худшие игры 2025 года по версии Metacritic
MindsEye — 28 баллов.
Fire Emblem Shadows — 38 баллов.
Blood of Mehran — 38 баллов.
Spy Drops — 39 баллов.
Gore Doctor — 40 баллов.
Tamagotchi Plaza — 43 балла.
Ambulance Life: A Paramedic Simulator — 44 балла.
QUByte Classics: Glover — 44 балла.
Scar-Lead Salvation — 44 балла.
Fast & Furious: Arcade Edition — 45 баллов.