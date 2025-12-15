В Honkai: Star Rail обновят режим «Валютные войны»

Компания HoYoverse анонсировала серию масштабных изменений для игрового режима «Валютные войны: Игра с нулевой суммой» в Honkai: Star Rail. Разработчики планируют внедрять улучшения в два этапа: первая волна правок станет доступна с выходом обновления 3.8, а глобальное расширение контента запланировано на версию 4.0.

Авторы сосредоточились на переработке баланса и повышении удобства прохождения. Ключевые изменения затронули механику связей: исправлена ошибка взаимодействия периодического урона с эффектом «счастливый удар», а прямой урон от синергий (Экипаж экспресса, Белобог, Сяньчжоу) теперь плавно масштабируется по мере прохождения. Также была пересмотрена система характеристик персонажей: базовая скорость героев отныне зависит от их стоимости, что усиливает высокоуровневых бойцов. Существенные улучшения получили целители, персонажи поддержки и конкретные архетипы, включая «Космических учёных» и «Охоту на волков».

Помимо баланса героев, авторы скорректировали экономику режима. Противники в узлах встреч стали слабее, награды на высоких уровнях сложности увеличены, а условия получения экономических бонусов упрощены. В версии 4.0 режим получит полноценное расширение с новыми «сотрудниками», инвестиционными средами и стратегиями.

Honkai: Star Rail — пошаговая ролевая игра в жанре космического фэнтези, вышедшая в 2023 году. Проект регулярно получает контентные обновления, расширяющие сюжетную линию и добавляющие новые временные и постоянные активности. Режим «Валютные войны», подобно «Виртуальной вселенной», позиционируется как развивающийся эндгейм-контент.