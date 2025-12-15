Вышел новый геймплейный трейлер российского экшена «Война Миров: Сибирь»

1C Game Studios показала новый геймплейный трейлер приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь».

Ролик приурочили к старту Comic Con Игромир 2025 и впервые подробно продемонстрировали боевую систему игры.

В видео главный герой спасается от смертоносного черного дыма, а затем вступает в схватку с противниками, сочетая рукопашный бой и стрельбу.

Судя по кадрам, разработчики делают ставку на кинематографичную подачу, плотные перестрелки и динамичные ближние схватки без «аркадной» легкости. Одновременно авторы подтвердили релизное окно — проект выйдет в 2027 году и на старте будет эксклюзивом для ПК.

«Война Миров: Сибирь» — экшен от третьего лица в сеттинге альтернативной истории. События разворачиваются в конце XIX века, когда Российская империя сталкивается с вторжением марсиан.

Игроку предстоит взять на себя роль студента, который пытается выбраться из захваченного Петрограда и добраться до Сибири, спасаясь от инопланетной угрозы.