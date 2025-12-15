В Томске состоялся митинг против блокировки Roblox

Обновлено в 13:09

© BFM.RU

Верните Roblox — в Томске прошел разрешенный властями митинг против блокировки игры Roblox, полиция задержала двух человек. Одного из подростков доставили в отделение по подозрению в демонстрации экстремистской символики.

В сквер имени Владимира Высоцкого пришли около 50 человек. Среди них были как сторонники, так и противники решения о запрете сервиса, передает «Томск.ру». В ходе акции звучали лозунги, в том числе требование «Верните детям Roblox», «Играй, а не блокируй!». Пикет был согласован с городской администрацией, его организовал активист Антон Исаков. За протестной акцией наблюдал наряд полиции, но без задержаний все же не обошлось. Почему власти разрешили митинг и как жители воспринимают блокировку детской игры, говорит журналист из Томска Елена Тайлашева:

— Мне кажется, эта та тема, которая всколыхнула подростков. Честно говоря, это единственное, что вызвало у них такую реакцию за последнее время. У меня четырнадцатилетняя дочь — у нее прямо пикеты были. Она все спрашивает: «Ну почему? Почему мне запрещают играть? Какая же там жестокость?» Мой десятилетний сын тоже играл и теперь не играет. И, наверное, поэтому подростки решили все-таки объединиться. Я не знаю, кем это организовано и на чьи деньги. Вообще, нужно ли это кому-то финансировать?

— Вот Антон Исаков — известный активист, который возглавлял томский региональный штаб Надеждина…

— Надо же пиариться на этой истории. У нас, в конце концов, выборы в Государственную думу. Наверное, они начали пиариться, и начали они избирательную кампанию на очень правильной теме, которая болезненно задела подростков — будущих избирателей, которые теперь жалуются родителям: «Почему страдаем мы?» Вот, собственно, и все, что я могу сказать об этом пикете. Даже не знаю, сколько человек пришло.

— Интересно другое: он был разрешенный, санкционированный.

— Но это же безобидная тема. Возможно, дали попробовать на Томске. Власти могли подумать: «Давайте посмотрим на Томск — город активный, умный. У нас же умный город, в конце концов. А как эти умные люди поведут себя в ответ на запреты, которые напрямую не касаются качества жизни, но бьют по очень чувствительным местам? А для меня как для родителя это действительно болезненный вопрос. Моя дочь ходит расстроенная. Мне кажется, ладно, найдет другую игру. Но для них же это целый мир! Возможно, Томск стал полигоном для отработки реакции на запрет. Вполне вероятно.

— Запрет, который кажется шуточным… Сам организатор, Исаков, говорит, что раньше не слышал о Roblox — игре, которая на самом деле затрагивает огромное количество детей и подростков. Тут стоит вспомнить комментарии Мизулиной.

— Потому что подростки реально возмутились. Я не припомню, чтобы мою дочь что-то так возмущало в нашей общественно-политической жизни, которая ее хоть как-то касается. А вот Roblox реально задел очень-очень многих детей.

Бизнес ФМ поговорила с организатором пикета Антоном Исаковым:

— Моя коллега по партии «Рассвет» ходила на родительское собрание, и на первой его части обсуждали запрет Roblox. Тогда мы поняли, что тема важна и актуальна, и решили провести пикет. Честно говоря, мы не ожидали такой большой и теплой реакции — что люди придут, что о нас напишут во многих каналах. Судя по отклику, эта тема действительно важна для людей, как для родителей, так и для тех, кто помладше и играет в Roblox.

— Есть ли у вас объяснение, почему акция была санкционирована?

— Думаю, эту тему посчитали безопасной, хотя нам все равно предложили провести ее в гайд-парке на окраине, куда мало кто поехал бы. В центре она собрала бы гораздо больше людей. Но, судя по всему, ее сочли достаточно безобидной, поэтому разрешили — хоть и в таком формате.

— Полиция тоже дежурила. Да, двое человек были задержаны по подозрению в демонстрации экстремистской символики.

— Я знаю об этом. Дело в том, что я был в самом сквере, а их задержали на входе, так что сложно было понять, что происходит. Провокаторы тоже были: пришли несколько мужчин в возрасте, которые начали говорить: «Чем тут занимаетесь? Разве это нужно для родины?» Предполагаю, что сотрудникам комитета общественной безопасности уже сообщили, что они ошиблись, согласовав эту акцию. Резонанс оказался слишком большим. У меня не было особых ожиданий, потому что пикеты в Томске проводятся очень редко — иногда коммунисты или другие политические партии устраивают их по очень безопасным темам и без особой огласки. Поэтому предсказать, сколько придет людей, было невозможно. Мы были готовы к тому, что нас будет пятеро или десять — столько изначально договаривалось, — но в итоге пришло несколько десятков. Я рад, что так вышло. Если бы я был на месте тех, кто наверху, и хотел бы заработать на этой теме политические очки — например, какие-то партии, — я бы взял ее в свою программу. Она, как оказалось, очень популярна, и таким образом можно привлекать сторонников. Я примерно понимаю, как работает Роскомнадзор. Вполне вероятно, что кто-то усмотрел в Roblox что-то противозаконное или нежелательное для детей — ведь это платформа с огромным количеством игр. Но Roblox в свою очередь идет навстречу регулятору и блокирует те игры, которые вызывают претензии. Думаю, они договорятся — и это было бы правильно.

Roblox была заблокирована Роскомнадзором 3 декабря. Решение о блокировке ведомство объяснило распространением на платформе запрещенного контента. Roblox — это игровая онлайн-платформа, основанная в 2006 году. Она дает возможность любому пользователю самому создавать игры и размещать их для совместного доступа.