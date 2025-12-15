Крыс научили играть в DOOM с помощью VR-установки

Группа энтузиастов из США реализовала необычный эксперимент, обучив лабораторных крыс игре в DOOM. Для этого разработчики сконструировали полноценную VR-установку, адаптированную под физиологию грызунов.

Проект стартовал несколько лет назад по инициативе инженера Виктора Тота. Изначально животные учились просто передвигаться по коридорам уровня. В обновлённой версии, созданной при поддержке инженеров Сандора Макры и Акоша Блашека, систему довели до совершенства.

Управление осуществляется через связку ПК и микрокомпьютера Raspberry Pi, а программная часть базируется на модифицированном движке ViZDoom. Авторы отмечают, что подопытные крысы успешно освоили навигацию и механику стрельбы, при этом адаптация к виртуальной среде заняла около двух недель.

Все чертежи, 3D-модели и исходный код проекта выложены в открытый доступ, чтобы любой желающий мог повторить эксперимент.