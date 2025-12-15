Трейлер Phantom Blade Zero стал самым популярным роликом на The Game Awards 2025

Чемпионат.com

В Сети появилась статистика просмотров игровых трейлеров, показанных в рамках церемонии The Game Awards 2025, которая прошла в ночь на 12 декабря.

Трейлер Phantom Blade Zero стал самым популярным роликом на TGA 2025
© Чемпионат.com

Лидером рейтинга стал китайский экшен Phantom Blade Zero, собравший 3,8 миллиона просмотров. Проекту удалось обойти Resident Evil Requiem и ролевую игру Star Wars: Fate of the Old Republic, которую многие называли главным анонсом вечера.

Среди крупных AAA-презентаций наименьший интерес вызвали проект Saros и Exodus — их показатели составили 310 тысяч и 260 тысяч просмотров соответственно.

Топ-10 самых просматриваемых трейлеров TGA 2025:

  • Phantom Blade Zero — 3,8 млн
  • Resident Evil Requiem — 2,7 млн
  • Star Wars: Fate of the Old Republic — 2,5 млн
  • Marvel Rivals — 2,4 млн
  • Tomb Raider: Legacy of Atlantis — 2,2 млн
  • Street Fighter (фильм) — 2,2 млн
  • Total War: Warhammer 40,000 — 2,1 млн
  • Divinity — 1,8 млн
  • Control Resonant — 1,2 млн
  • Tomb Raider: Catalyst — 1,2 млн