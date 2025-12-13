Раскрыты причины переноса даты выхода Half-Life 3

Valve могла перенести анонс Half-Life 3 на более поздний срок по экономическим причинам. Об этом в YouTube-подкасте Insider Gaming Weekly со ссылкой на собственные источники рассказал журналист Майк Строу.

По словам Строу, одним из ключевых факторов переноса стали высокие цены на оперативную память, которые напрямую отражаются на себестоимости будущей Steam Machine.

Как отмечает журналист, Half-Life 3 рассматривается внутри Valve как потенциальный драйвер продаж предстоящей консоли Steam Machine, в связи с чем разработчик намерен синхронизировать выход игры и устройства в "правильный" момент, чтобы обеспечить максимальный коммерческий эффект.

Изначально релиз Half-Life 3 был запланирован на весну 2026 года. Строу утверждает, что на текущий момент Valve официально не пересматривала этот график, однако не исключает возможной корректировки сроков в дальнейшем.

Журналист также подчеркнул надежность своих источников, отметив, что ранее они предоставляли подтвержденную информацию о других крупных проектах. По его словам, инсайдеры по-прежнему настаивают на том, что релиз Half-Life 3 ориентирован на весенний период.