EGS дарит на ПК и смартфонах Dead Cells

Epic Games Store продолжает программу еженедельных бесплатных раздач и сделала бесплатной пользователям магазина на ПК и мобильных платформах игру Dead Cells от французской студии Motion Twin. Игра доступна в специальном разделе.

Dead Cells представляет собой динамичный экшен с элементами платформера и «роуглайта». Игра сочетает сражения в духе классических метроидваний с процедурно генерируемыми уровнями и системой прогрессии, в рамках которой по мере прохождения открываются новые биомы, способности и механики взаимодействия с окружением.

Получить Dead Cells бесплатно можно до 18:00 по московскому времени 18 декабря. Раздача доступна через мобильное приложение Epic Games Store на устройствах под управлением Android и iOS (только в ЕС).

Также игра предлагается бесплатно в версии для ПК, однако для ее активации потребуется аккаунт Epic Games Store, зарегистрированный за пределами России. В мобильной версии приложения подобных ограничений не предусмотрено.

Кроме того, пользователи ПК-версии Epic Games Store с иностранными аккаунтами могут бесплатно и навсегда забрать Hogwarts Legacy.

