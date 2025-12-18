Названы самые популярные в России ноутбуки

Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг самых популярных ноутбуков в России, стоимость которых не превышает 50 тыс. руб. Лидерами топа по количеству приобретенных единиц за 11 месяцев 2025 года стали модели от HONOR, Lenovo, FIREBAT и Xiaomi, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Первое место досталось Honor MagicBook X16 2024, который оснащен процессором AMD Ryzen 5 7640HS или Intel Core i5-12450H, имеет 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объемом 512 ГБ. Ноутбук предлагает 16-дюймовый IPS-экран, аккумулятор емкостью 60 Вт*ч и предустановленную ОС Windows 11.

Следом идет Xiaomi Redmi Book 16 2024 с процессором Intel Core i5-12450H, SSD на 512 ГБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью 400 нит, вес 1,68 кг и предустановленную Windows 11.

Топ-3 замыкает FIREBAT U6B с процессором AMD Ryzen 7 8745HS, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560х1600 и частотой обновления 120 Гц.

На четвертом месте расположился FIREBAT T5A с 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц, процессором AMD Ryzen 7 7435HS, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 и ОС Windows 11.

Пятое место по продажам занял ноутбук Honor MagicBook X14 2025. Он оснащен экраном на 14 дюймов с разрешением 1920х1200 и частотой обновления 60 Гц, процессором Intel Core i5 13420H, оперативной памятью на 16 ГБ и SSD-накопителем объемом 512 ГБ.

В топ также вошли AKPAD 15,6, CHUWI GemiBook Plus, Lenovo XIAOXIN 14, CHUWI MiniBook X и Lenovo IdeaPad 15s.

