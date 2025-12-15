В EA Sports FC 26 бесплатно раздают карточку Героя

Компания Electronic Arts запустила новую раздачу в EA Sports FC 26. Авторы дарят всем игрокам в режим Ultimate Team одного из 11 Героев в бесплатном наборе.

Так, Героя дарят в формате Почётного упоминания — он также получит улучшение характеристик во время выхода Команды года. Для получения карточки необходимо зайти в Ultimate Team до 12 января включительно, набор с Героем находится в разделе Магазин -> Мои наборы.

Каких Героев раздают в FC 26 до 12 января

  • Блез Матюиди;
  • Клаудио Маркизио;
  • Гути;
  • Зе Роберто;
  • Жан-Пьер Папен;
  • Марио Гомес;
  • Джанлука Виалли;
  • Диего Форлан;
  • Тим Ховард;
  • Гарри Кьюэлл;
  • Венсан Компани.

EA Sports FC 26 доступна на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Вместе с раздачей Героев в футсиме также стартовало событие «Несокрушимые» во главе с Мохамедом Салахом.