В EA Sports FC 26 бесплатно раздают карточку Героя

Компания Electronic Arts запустила новую раздачу в EA Sports FC 26. Авторы дарят всем игрокам в режим Ultimate Team одного из 11 Героев в бесплатном наборе.

Так, Героя дарят в формате Почётного упоминания — он также получит улучшение характеристик во время выхода Команды года. Для получения карточки необходимо зайти в Ultimate Team до 12 января включительно, набор с Героем находится в разделе Магазин -> Мои наборы.

Каких Героев раздают в FC 26 до 12 января

Блез Матюиди;

Клаудио Маркизио;

Гути;

Зе Роберто;

Жан-Пьер Папен;

Марио Гомес;

Джанлука Виалли;

Диего Форлан;

Тим Ховард;

Гарри Кьюэлл;

Венсан Компани.

EA Sports FC 26 доступна на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Вместе с раздачей Героев в футсиме также стартовало событие «Несокрушимые» во главе с Мохамедом Салахом.