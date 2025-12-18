Новая экранизации Street Fighter получила тизер и персонажные постеры

На видеоигровой церемонии TGA 2025 показали первый тизер-трейлер новой киноэкранизации культовой игры Street Fighter (" Уличный боец "). Также в Сети появилась подборка постеров с основными персонажами ленты.

Менее чем за минуту под бодрый хип-хоп Lil Moovy ролик знакомит зрителей с героями, внешний вид которых должен порадовать всех поклонников серии. Собственно, все так, как и должно быть (надеемся).

Хоть и кратко, но мы видим Давида Дастмалчяна (М. Байзон), Джейсона Момоа (Бланка), Каллину Лян (Чун Ли), Гото Хирооки (Эдмонд Хонда), 50 Cent (Балрог), Орвилла Пека (Вега), Эндрю Кодзи (Рю), Коди Роадза (Гайл), Ноа Сентинео (Кен), Оливье Рихтерса (Зангиев), Мел Джарнсон (Кэмми), Видьюта Джамвала (Далсим) и Романа Рейнса (Акума).

Режиссером выступил Китао Сакурай, снявший "Приколистов в дороге" и работавший над сериалом по взрывному гоночному экшну Twisted Metal ("Скрежет металла").

Премьера ожидается 16 октября 2026 года.