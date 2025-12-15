Перечислены способы сэкономить при сборке игрового компьютера

Lenta.ru

Специалисты портала Windows Central перечислили способы сэкономить при подборке игрового компьютера. Материал доступен на сайте издания.

Перечислены способы сэкономить при сборке игрового компьютера
© Lenta.ru

Журналисты подчеркнули, что из-за роста цен на компьютерное оборудование в конце 2025-го пользователям приходится экономить. В первую очередь авторы посоветовали отказаться от покупки оперативной памяти DDR5 с необязательными и лишними функциями — например, RGB-подсветкой или стильными радиаторами охлаждения. Также они заметили, что память могут продавать со скидкой в комплекте с материнской платой или другим оборудованием.

Ради экономии также можно не собирать персональный компьютер (ПК) по частям, а выбрать готовый набор — они иногда продаются дешевле. Кроме того, можно выбрать не стационарный компьютер, а ноутбук. «Игровые ноутбуки и готовые игровые ПК могут стать решением проблемы высоких цен на оперативную память», — отметили специалисты. Также в материале рекомендовали обращать внимание на скидки и распродажи.

Решением проблемы также может стать выбор устройства с оперативной памятью прошлого поколения DDR4. В заключении специалисты посоветовали пользователям на время отказаться от покупки, если это возможно: «Если все остальное не сработает, остается только ждать, пока цены на оперативную память DDR5 вернутся к норме».

В ночь на 12 декабря жюри премии The Game Awards выбрало Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой 2025 года. Всего она получила 9 премий при 12 номинациях.