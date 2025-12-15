Перечислены способы сэкономить при сборке игрового компьютера

Специалисты портала Windows Central перечислили способы сэкономить при подборке игрового компьютера. Материал доступен на сайте издания.

© Lenta.ru

Журналисты подчеркнули, что из-за роста цен на компьютерное оборудование в конце 2025-го пользователям приходится экономить. В первую очередь авторы посоветовали отказаться от покупки оперативной памяти DDR5 с необязательными и лишними функциями — например, RGB-подсветкой или стильными радиаторами охлаждения. Также они заметили, что память могут продавать со скидкой в комплекте с материнской платой или другим оборудованием.

Ради экономии также можно не собирать персональный компьютер (ПК) по частям, а выбрать готовый набор — они иногда продаются дешевле. Кроме того, можно выбрать не стационарный компьютер, а ноутбук. «Игровые ноутбуки и готовые игровые ПК могут стать решением проблемы высоких цен на оперативную память», — отметили специалисты. Также в материале рекомендовали обращать внимание на скидки и распродажи.

Решением проблемы также может стать выбор устройства с оперативной памятью прошлого поколения DDR4. В заключении специалисты посоветовали пользователям на время отказаться от покупки, если это возможно: «Если все остальное не сработает, остается только ждать, пока цены на оперативную память DDR5 вернутся к норме».

