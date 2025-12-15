В Fortnite и Rocket League пройдет кроссовер с «Гарри Поттером»

Epic Games анонсировала коллаборацию Fortnite с «Гарри Поттером». Во внутриигровом магазине появится тематическая экипировка и аксессуары. Игроки смогут настраивать скины, выбирая символику одного из четырёх факультетов Хогвартса: Гриффиндор, Слизерин, Когтевран или Пуффендуй.

Кроме того, пользователи, которые проведут в Hogwarts Legacy через EGS не менее двух часов в указанный период, получат бонус в Fortnite — украшение на спину «Шоколадная лягушка».

Коллаборация затронет и аркадную гонку Rocket League. В рамках ежегодного зимнего ивента Frosty Fest состоится событие Hogwarts House Rivalry. Геймерам предстоит зарабатывать очки в матчах, выступая за выбранный факультет, чтобы разблокировать награды. Полные детали этого мероприятия разработчики раскроют до конца месяца.