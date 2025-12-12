Как найти новую локацию в Clair Obscur: Expedition 33 — гайд

Авторы Clair Obscur: Expedition 33 в благодарность за поддержку аудитории выпустили для игры бесплатное обновление — маленькое, но приятное. Помимо всего прочего, оно добавляет новую локацию. Портал PC Gamer рассказал, как ее найти.

© Steam

Новую локацию не трудно найти — она находится прямо на востоке от Люмьера. Но добраться до нее нельзя, пока игрок не выполнит два условия.

Нужно дойти до 3 акта сюжета и открыть возможность летать на Эскье Нужно разблокировать способность Эскье нырять, улучшив его доверие до шестого уровня

В 3 акте, когда Эскье сможет летать, игрок может вернуться назад в Люмьер — его можно заметить издали по расплавленной и наклоненной Эйфелевой башне. Долетев до этого региона, поищите сразу на востоке скалу, усеянную детскими игрушками. Прямо рядом с ней, в воде — портал, куда необходимо нырнуть.

Обновление также добавило в игру четыре новые битвы против боссов в Бесконечной башне на западе карты, фоторежим, новые костюмы, люмины и другой способ найти старый ключ — предмет, который раньше можно было подобрать только в прологе.