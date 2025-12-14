Что мы знаем о Control Resonant: продолжении паранормального шутера Remedy

Remedy Entertainment подтвердила слухи на The Game Awards 2025 — продолжение Control действительно в разработке, и его осталось ждать недолго. Портал PC Gamer рассказал, что известно о Control Resonant на данный момент.

© Steam

Дата релиза

У Control Resonant нет конкретной даты релиза, но Remedy уже поделилась примерным окном — выход игры намечен на 2026 год.

Подробности о сюжете

Сюжет Control Resonant расскажет о Дилане Фейдене — брате Джесси, которая была главной героиней первой части. Продолжение рассказывает историю спустя годы после событий оригинальной игры; Федеральное бюро контроля перешло в режим изоляции, и Дилана, в качестве крайней меры, освобождают из-под стражи в пик «сверхъестественного кризиса».

Дилану предстоит орудовать Аберрантом — артефактом, который способен принимать форму различного оружия ближнего боя — против огромного множества противников, попутно пытаясь найти след сестры. События Control Resonant развернутся в нескольких районах Манхэттена, захваченного паранормальными существами. Поэтому город и не похож на реальный: то, что вырвалось из Старейшего дома, разрывает реальность на куски, из-за чего окружающий мир принимает искаженные формы.

На официальном сайте проекта разработчики пояснили, что Control Resonant создается и как продолжение оригинальной игры, и как новая точка вхождения в серию. Таким образом, игрокам не придется досконально изучать лор Control, чтобы понять сюжет Resonant.

Новые механики и геймплей

Пока судить о механиках можно только по трейлеру, поэтому сложно сказать, чего стоит ожидать от полноценной игры, но даже по одному ролику можно заметить ощутимые различия. Например, вместо коридоров Старейшего дома Дилан сможет исследовать Нью-Йорк.

Но главное отличие — в боевой системе. Если Джесси пользовалась Служебным оружием, которое принимало огнестрельную форму, то Дилан сражается в ближнем бою. Control Resonant также предложит «глубокие системы прогрессии», которые будут открываться по мере прохождения. Если верить посту в блоге Xbox, игроки смогут сочетать владение оружием, телекинетические способности и манипуляции окружающими объектами.

Изменений много, но, похоже, Remedy уверена в их реализации. Творческий директор игры Микаэль Кассуринен утверждает, что разработчики никогда прежде не работали над чем-то столь же масштабным, и каждая составляющая Resonant превосходит оригинал по всем параметрам.