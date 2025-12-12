Анонсирована Coven of the Chicken Foot - игра от автора Uncharted
На церемонии The Game Awards была представлена игра Coven of the Chicken Foot.
В рамках мероприятия прошел показ дебютного трейлера.
Разработкой занимается студия Wildflower Interactive, которую возглавляет Брюс Стрейли, наиболее известный по работе над сериями Jak and Daxter, Uncharted и первой частью The Last of Us.
Синопсис следующий: "После того, как подземелья разграблены, а все монстры уничтожены, пожилая ведьма тихо приступает к делу. В этом эмоционально насыщенном, стилизованном приключении для одного игрока Герт предстоит установить связь с необычным существом, чтобы выполнить клятву ведьминского ковена".
Дата релиза не обозначена, в Steam уже готова страница, которую можно добавить в вишлист.