Продолжение Control, новая Divinity и Total War: Warhammer 40,000: что показали на The Game Awards 2025

The Game Awards 2025 отгремела — и Интернет уже активно обсуждает множество свежих анонсов и трейлеров. Конечно, в этом году на презентации было меньше неожиданных или долгожданных премьер, но интересного по-прежнему много. Мы собрали самое любопытное с презентации.

© Steam

Audio Mech

Audio Mech — новый проект разработчика Audiosurf, одной из самых культовых ритм-игр нулевых. На этот раз знакомая формула предстанет не в виде аркадной гонки, а в формате shoot-em-up, где враги, боссы и оружие игрока зависят от музыки.

PRAGMATA

Capcom подтвердила дату релиза PRAGMATA: долгострой от молодых разработчиков компании выйдет 24 апреля 2026. Параллельно студия представила свежий трейлер и, неожиданно, уже выпустила в Steam эксклюзивную демоверсию игры — она доступна всем желающим бесплатно.

Stupid Never Dies

Stupid Never Dies — кислотный романтический панк-боевик о застенчивом зомби в мире, где монстры давно живут бок о бок с людьми. Протагонисту-мертвецу предстоит побеждать противников, прокачиваться и становиться сильнее, чтобы спасти свою замороженную возлюбленную.

Star Wars: Fate of the Old Republic

Пожалуй, крупнейший анонс презентации. Fate of the Old Republic — духовная наследница легендарной дилогии Knights of the Old Republic, которой в прошлом занималась BioWare. Пока об игре мало информации, но известно, что разработкой руководит Кейси Хадсон, стоявший у истоков KotOR и трилогии Mass Effect. Fate of the Old Republic будет «одиночной, сюжетной игрой», где каждое решение игрока склонит его к пути света или тьмы.

Divinity

Утечки, которые Larian Studios неловко пыталась замять, подтвердились — авторы Divinity: Original Sin и Baldur’s Gate III возвращаются к сеттингу, в котором они начинали работать в жанре RPG. Пока что разработчики не раскрывают подробности, но они уже заявили, что Divinity будет больше и глубже, чем их предыдущие проекты.

4:Loop

Майк Бут, подаривший миру Left 4 Dead, совместно со студией Джей-Джея Абрамса Bad Robot работает над 4:Loop — кооперативным боевиком на четырех игроков, где команде героев предстоит дать бой инопланетному вторжению. Неудачливые спасители человечества обречены погибать, «напечатываться» на принтере и вновь отправляться в разоренный пришельцами мир.

Ontos

Frictional Games наконец представила проект, который начала тизерить через ARG ранее в 2025-м. Ontos позиционируется как преемница традиций Soma — игра будет психологическим хоррором от первого лица в научно-фантастическом сеттинге. Главная героиня отправится на поиски наследия своего отца в лунный отель, где проходят гротескные, бесчеловечные эксперименты.

Resident Evil Requiem

Capcom привезла на презентацию не только новый трейлер Pragmata, но и сюжетный трейлер Resident Evil Requiem. Разработчик наконец подтвердил то, о чем все и так давно догадывались — вторым протагонистом игры станет Леон Кеннеди, чей геймплей будет более «боевиковым», сродни Resident Evil 2 и 4.

Exodus

Wizards of the Coast и студия Archetype Entertainment готовят Exodus — амбициозную научно-фантастическую RPG о старьевщике, который поневоле становится звездным странником. Проект предвещает интригующий мир, полный древних цивилизаций, неизведанные планеты и динамичную бои от третьего лица.

Screamer

Screamer — стилизованная под аниме гоночная аркада с акцентом на сюжет, что уже довольно необычно по меркам жанра. Игрокам предстоит примерить на себя роль пилота одной из пяти команд, которые бьются за чемпионский титул в турнире, где машины буквально «сражаются» друг с другом на дороге — с помощью щитов, ускорителей и прочих хитростей.

Control Resonant

Remedy, как и предсказывали многие, действительно показала продолжение Control — оно получило подзаголовок Resonant. Протагонистом сиквела станет Дилан Фейден, брат Джесси из первой части. По сюжету, спустя годы заточения в бюро Дилан пробуждается от комы, чтобы найти сестру и спасти Манхэттен от некой угрозы, вырвавшейся за пределы Старейшего дома.

Gang of Dragon

Создатель серии Yakuza Тосихиро Нагоси представил дебютный проект своей новой студии — криминальный боевик Gang of Dragon… Который выглядит один в один как ранние Yakuza. Даже местом действия выступит тот же район Токио, Кабуки-те. По сюжету, протагонист игры, состоявшийся член корейского синдиката в Японии, оказывается втянут в клубок интриг и заговоров. Причем главного героя сыграет знаменитый корейский актер Ма Дон-сок, которому подобные роли не впервой.

Tomb Raider Catalyst и Legacy of Atlantis

Поклонников Tomb Raider ждут аж две новинки! Catalyst будет полноценным перезапуском серии, который выйдет в 2027-м, а Legacy of Atlantis — ремейк оригинальной, самой первой, игры франшизы. Проект должен стать подарком фанатам на 30-летний юбилей Tomb Raider, который как раз состоится в 2026 году.

007 First Light

IO Interactive подтвердила утекшую немного раньше времени информацию: судя по свежему трейлеру 007 First Light, роль главного антагониста действительно сыграет Ленни Кравиц.

No Law

No Law — новый проект авторов изометрического боевика The Ascent, но издает игру теперь не Amazon, а Krafton. О проекте мало информации, но разработчики говорят, что игрок сможет сам выбирать, как ему действовать и какими методами бороться с бандами, а сюжет расскажет историю в стиле кибернуара.

Total War: Warhammer 40,000

После Warhammer Fantasy студия Creative Assembly займется новой Total War в более популярном сеттинге Warhammer 40,000 — и воевать игрокам предстоит уже за целую галактику. Игра находится на ранней стадии разработки, но авторы уже уточнили список играбельных фракций: на старте будут доступны космодесантники, орки, эльдары и имперская гвардия.

Ace Combat 8: Wings of Theve

Bandai Namco анонсировала продолжение серии Ace Combat — но с минимальными подробностями. Восьмая часть пол заголовком Wings of Theve, скорее всего, будет кинематографичным авиа-боевиком в традициях франшизы, хотя деталей о сюжете или новшествах геймплея пока нет.

Highguard

Бывшие сотрудники Respawn Entertainment, работавшие над Apex Legends и Titanfall, основали собственную студию и представили дебютный проект — Highguard. Многопользовательский рейд-шутер, сочетающий фэнтези и фантастику. Игра выйдет уже 26 января 2026.